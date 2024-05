Benevento, presente anche Vigorito all'allenamento pomeridiano La squadra ha lavorato, come programmato, sul campo del piccolo centro di Ossi

(f.s.) Allenamento pomeridiano sul sintetico del campo di Ossi, un paesino di poco più di 5mila abitanti a 13 km da Sassari. Il programma che conduce alla sfida di ritorno contro la Torres prosegue nel pieno rispetto dell'organizzazione stilata in partenza da Benevento. Al lavoro dei giallorossi ha assistito anche il presidente Vigorito, già con la squadra in Sardegna. Non s'è trattato della rituale rifinitura, perchè domani mattina la squadra giallorossa tornerà sul campetto del centro del “Logudoro” per le scelte definitive. Auteri non ha fatto trapelare nulla sulla formazione che scenderà inizialmente in campo in questa partita di ritorno dei quarti di finale dei play off, ma è evidente che il solco tracciato nelle precedenti gare non subirà cambiamenti significativi. Qualche dubbio ovviamente il tecnico lo porterà con sé fino a quando si scenderà in campo. Ci sono elementi che possono dare una mano rilevante in questo match di ritorno, anche in considerazione che la patita d'andata si è giocata appena tre giorni fa.

I dubbi sono sempre gli stessi e alimentati dalla condizione in crescita di Biagio Meccariello, dalla possibilità di schierare in attacco un elemento che sappia fare l'elastico tra reparto avanzato e centrocampo (uno alla Pinato, anche con caratteristiche fisiche diverse). Sul resto della squadra sembra invece difficile che ci possano essere indecisioni, soprattutto dopo la prova offerta nella fara d'andata. Al centro Talia e Nardi restano i “favoriti” con Agazzi pronto a subentrare appena ce ne fosse la necessità.

Domani mattina appuntamento alle 10,15 sul campetto di Ossi, poi le scelte definitive.