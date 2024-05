Il Benevento si ferma a Roma: quartier generale il Mancini Park Hotel Tutto come programmato: sarebbe stato inutile tornare in città. Domani trasferimento a Viareggio

I ritmi sono quelli di un campionato del mondo, forse anche più serrati. Si gioca ogni tre giorni, c'è giusto il tempo per cambiare destinazione. Il Benevento è tornato nella capitale nella tarda mattinata: partenza da Alghero alle 11,10, atterraggio a Fiumicino alle 12,15. Da lì, come previsto, trasferimento al “quartier generale” del Mancini Park Hotel. Era tutto programmato nei minimi dettagli, in caso di qualificazione, si sapeva che il Benevento non sarebbe tornato in città.

Pranzo nella struttura alberghiera romana, e alle 16 tutti sul "campo 1" del Mancini per la seduta di allenamento. Per lo più “scarico” per chi ha giocato ieri sera, seduta completa per chi invece è rimasto a guardare.

Domani mattina si replica sullo stessa campo in erba dell'impianto di via Pontina. Il tempo di pranzare e poi trasferimento in Bus societario alla Stazione Termini, dove alle 15,55 saliranno sul Treno Italo ad alta velocità in direzione Firenze. Arrivo nel capoluogo toscano alle 17,30, alle 17,45 di nuovo in pullman per raggiungere Viareggio, che farà da sede intermedia per questa trasferta di Carrara (38 km, 32 minuti di viaggio in auto). Pernottamento in un hotel viareggino e l'indomani mattina, martedì 28 maggio, allenamento alle 10,15 al “Marco Polo Sports Center” di Viareggio. Pranzo nella struttura alberghiera viareggina e alle 18,25 tutti in pullman direzione stadio dei Marmi di Carrara.