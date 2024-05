Carrarese-Benevento, ci sono anche gli addetti al Var "Arbitri dismessi", sono due vecchie conoscenze dei tifosi giallorossi

Completato il quadro delle designazioni arbitrali per la sfida di domani a Carrara (arbitro Luca De Angelo di Milano, assistenti Andrea Bianchini di Perugia e Giorgio Ravera di Lodi, quarto ufficiale Matteo Centi di Terni). Sono stati infatti designati anche i due ex arbitri che saranno addetti al Var. Il primo ufficiale sarà Valerio Marini di Roma 1, l'assistente Var Francesco Meraviglia di Pistoia. Marini da arbitro ha diretto il Benevento per ben 10 volte (uno in Coppa), con sette successi giallorossi (l'ultimo è un 5-0 al Como), due pareggi e una sola sconfitta. In quanto a Meraviglia i precedenti sono 4, con tre successi sanniti e un pari.