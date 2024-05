Play off, l'incubo dei cartellini gialli Ne bastano due per far scattare la squalifica: il Benevento ha 3 diffidati, la Carresese 7

In una manifestazione così rapida come questa dei play off, anche i cartellini gialli diventano un incubo. Come è noto basta sommarne due per tramutarli in una giornata di squalifica: come dire che al primo cartellino giallo si va già in diffida. Come è accaduto a Nardi, ammonito alla prima partita disputata al Rocco di Trieste e che ha subito la fatale seconda ammonizione sabato a Sassari.

Quindi è opportuno avere la lista dei “diffidati” sempre a portata di mano. Il Benevento ne ha 3 che rischiano la squalifica al prossimo cartellino giallo: “Meccariello, Simonetti e Talia. Sotto questo aspetto sta peggio la Carrarese, che pure recupera Finotto proprio da una giornata di squalifica. La squadra toscana, infatti, ha ben 7 diffidati: Giannetti, Illanes, Panico, Capezzi, Di Gennaro, Schiavi e Zanon.

Da sottolineare che per la sfida di ritorno al Vigorito, in programma domenica alle 21, il Benevento riavrà disponibili oltre a Nardi e Bolsius anche Pinato che quel giorno avrà scontato i suoi 4 turni di squalifica comminatigli a Trieste.