Tifosi giallorossi a Carrara, ecco il dato definitivo Anche in questo lembo di Toscana al confine con la Liguria, la strega non sarà sola

Anche allo stadio dei Marmi di Carrara il Benevento non sarà solo. Ieri sera alla chiusura della vendita dei tagliandi risultavano già nelle tasche dei beneventani circa 350. Come sempre la tifoseria giallorossa non si è fatta trovare impreparata all'eventi e si è catapultata in questa lunga trasferta per lo stivale. Carrara e a nord ovest della Toscana, al confine con la Liguria: sono oltre 600 i chilometri da percorrere, non certo una passeggiata di salute. Eppure sia dal capoluogo, che dai più svariati posti del nord i tifosi si sono dati appuntamento nella città dei marmi per questa prima suggestiva sfida di semifinale. Pronti a dare il proprio apporto e spingere la strega verso l'ambita finale.