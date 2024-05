Benevento-Carrarese: biglietti on line, arriva l'autorizzazione La Curva Nord sarà chiusa, i tifosi del settore che hanno già il biglietto andranno nei distinti

La Società giallorossa informa che le autorità di pubblica sicurezza hanno autorizzato la vendita online dei tagliandi a partire dalle ore 22:00 di stasera, 29 maggio p.v..

C'è anche un'altra comunicazione della società riguardante la sicirezza.

Il Benevento Calcio, in occasione della prossima gara casalinga Benevento-Carrarese, in programma domenica 2 giugno 2024 con inizio alle ore 21:00, informa i propri sostenitori che, per disposizione della Questura di Benevento, la Curva Nord locale resterà chiusa, pertanto i tifosi del suddetto settore che hanno già acquistato il tagliando prenderanno posto nel settore Distinti con ingresso da Varco 7.