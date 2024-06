Benevento, lunedì incontro con Auteri Giornata campale, anche la squadra è stata convocata per il 10.

Settimana libera per i giallorossi, ritorno in sede richiesto per lunedì 10 prima del definitivo “rompete le righe”.

Sarà un lunedì lungo quello del 10 giugno, in mattinata il presidente vedrà Carli, nel pomeriggio entrambi incontreranno Auteri. E' evidente che sarà il momento di porre le prime basi per la prossima stagione. Ci sono parecchi nodi da sciogliere, bisognerà confrontarsi su tante cose, dai prestiti di ritorno ai giocatori contrattualizzati che il Benevento non avrebbe voglia di riconfermare. Sarà una giornata impegnativa, nella quale in qualche maniera saranno coinvolti anche i giocatori a cui è stata chiesta la disponibilità in sede dal 10 al 12.