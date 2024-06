Benevento. Carli all'Empoli? il contatto c'è stato e... Lunedì il direttore incontrerà il presidente Vigorito

Poteva esserci il profumo di serie A per Marcello Carli. Un ritorno in tutti i sensi. Con la separazione tra Accardi, prossimo alla Sampdoria, e l'Empoli che ha conquistato la salvezza all'ultima giornata, le sirene hanno raggiunto il Sannio o meglio la dimora del direttore tecnico giallorosso. Il presidente dell'Empoli ha sondato il terreno ma Carli è stato categorico. La serie A? Vorrebbe riconquistarla col Benevento. Questione di rapporti, di sinergia, di programmazione. Proprio lunedì il direttore tecnico incontrerà Vigorito per fare il punto della situazione e ripartire. Dalla C? Sicuramente ma con un progetto ambizioso alle spalle.