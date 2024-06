Inzaghi: "Al Benevento auguro una cosa. Auteri? Ecco cosa ne penso" Le parole dell'ex tecnico giallorosso ai microfoni di Focus Serie C

Intervenuto a Focus Serie C, Pippo Inzaghi ha commentato così l'andamento di Benevento e Avellino nei play off: "Come sappiamo, gli spareggi sono un terno a lotto. Le partite sono tutte equilibrate, quindi bisogna accettare il verdetto. Tutti sanno cosa rappresenta per me Benevento dopo ciò che ho vissuto in giallorosso e per il rapporto che ho con Vigorito. Mi auguro che torni dove merita".

"Perinetti? Sono legato a lui da due anni importanti vissuti a Venezia. L'Avellino ha fatto un ottimo campionato e perdere in semifinale non deve essere visto come un fallimento perché in certe partite può succedere di tutto. Auteri e Pazienza? Parliamo di due allenatori che hanno svolto un lavoro positivo. Io li confermerei, poi è chiaro che ci sono le società che sicuramente effettueranno le scelte migliori":