Benevento, tutto pronto per riavviare i motori Domani si chiude la stagione di serie C durata oltre 9 mesi, lunedì si inizia a parlare di futuro

(f.s.) Siamo finalmente alla conclusione di questa interminabile stagione di serie C. Iniziata venerdì primo settembre 2023, si chiude domani 9 giugno 2024, 282 giorni di battaglie e dopo oltre 9 mesi di gestazione. Un florilegio di partite, 1073 in totale (nei tre gironi), di cui 1026 nella stagione regolare e 47 nella post season, suddivise nelle 39 per i play off e le 8 per i play out. Carrarese-Vicenza (domani 17,30) consente finalmente di calare il sipario su un campionato che è sempre più come un imbuto strettissimo, nel quale entrano in tanti, ma ne escono in pochissimi, soprattutto quando si parla di promozioni. Solo 4 brindano alla salita in B, tre vincendo direttamente il campionato, una dopo quell'autentica lotteria dei play off.

Quasi a rispettare questa cronologia, il Benevento riavvia i motori lunedì. Qualcuno lo fa ancora con un pizzico di rammarico, pensando che il 9 giugno si sarebbe potuto giocare al Vigorito la finale di ritorno per la B, qualcun altro ha già passato un colpo di spugna su cosa poteva essere e non è stato.

La strega si rimette in sella e sa che l'attende un'altra stagione di sacrifici e di battaglie, ma sa anche che la sua partecipazione non sarà mai banale.

Lunedì la “triade” (Vigorito-Carli-Auteri) torna a vedersi per decidere il futuro del Benevento, da chi ripartire e con quali premesse. I programmi sono già stilati a grandi linee, bisognerà curare i dettagli. Che spesso sono quelli che decidono le sorti di una stagione.

Lunedì mattina si incontreranno il patròn e Carli, nel pomeriggio arriverà anche Gaetano Auteri. Non ci sono segnali che inducono a pensare che non si vada avanti con questa leadership, ma per averne l'ufficialità è legittimo attendere che l'incontro ci sia stato.

Per lunedì sono stati convocati in sede anche i giocatori giallorossi: è evidente che si vuole approfittare del summit tecnico per cominciare a tracciare anche qualche linea di composizione della prossima squadra. C'è più di un quesito da risolvere, si conta di farlo in fretta, per consentire alla strega di partire per il ritiro nella seconda decade di luglio (l'anno scorso dal 24 luglio al 12 agosto). Per un po' il calcio giocato lascerà posto alle chiacchiere e alle voci di acquisti e cessioni. E' la routine dello sport più bello del mondo. Le pause non sono ammesse.