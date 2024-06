A Formentera il "sì" da favola di Pippo e Angela L'ex allenatore giallorosso si è sposato nell'isola a lui più cara: presenti tanti Vip del calcio

Pippo ha dunque fatto il grande passo. Ha sposato la sua Angela e lo ha fatto (e lo farà...) nella sua isola di vacanza preferita, Formentera. Festeggiamenti che dureranno una settimana per dare modo a tutti gli amici di essere presenti e non legati ad una sola data. Come è noto Pippo Inzaghi e Angela Robusti hanno già due figli, il primo Edoardo nato il 24 ottobre del 2021 (e ovviamente concepito nella sua parentesi beneventana), ed Emilia, nata il 21 marzo del 2023. Per tutta la settimana a Formentera sfileranno tutti gli amici più stretti, oltre al fratello campione d'Italia, Simone. Da Bobo Vieri e Massimo Ambrosini, a Baronio a Paratici, a Pasquale Foggia. Nozze da favola, nel suo stile anche un po' “casual”, attese a lungo, arrivate, come recita il suo ultimo libro... “al momento giusto”. Auguri d'obbligo dunque a “Superpippo” anche da questo angolo del Sud Italia che ha vissuto insieme a lui una stagione meravigliosa che nessuno potrà mai dimenticare.