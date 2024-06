Benevento: Carli-Rimini, incontro interlocutorio La società giallorossa ha le idee chiare e i parametri entro i quali muoversi: ma bisogna attendere

Un incontro come si dice in questi casi “interlocutorio”. Carli s'è visto nella giornata odierna, così come avevano anticipato anche in Romagna, con ildirettore generale del Rimini Giuseppe Geria e altri dirigenti, per parlare della questione Morra-Lamesta. Il Benevento vuole i due attaccanti del Rimini e nella trattativa è stato sempre molto chiaro, ha delle idee e dei parametri entro i quali non andare. La società romagnola, da parte sua, si mostra interessata, ma alla fine dell'incontro il “diggì” Geria ha fatto sapere di dover riferire al suo presidente, prima di dare qualsiasi risposta alla dirigenza sannita. Nè Carli, né Vigorito hanno voglia di forzare la situazione, ma, pur essendo in una condizione i fondo “privilegiata” hanno scelto di incontrare “de visu” i dirigenti riminesi.

Sia chiaro: Morra ha quella clausola rescissoria che il Benevento potrebbe tranquillamente pagare per farlo liberare dal vincolo. In quanto a Lamesta, avendo il ragazzo (è del 2000) ancora solo un anno di contratto può anche decidere di giocare quest'altra stagione in biancorosso e poi liberarsi a parametro zero. Una condizione che sarebbe assai negativa per la società del Rimini che si ritroverebbe a perdere un suo pezzo pregiato senza incassare nulla.

Insomma, il Benevento aspetta ancora, perchè i due attaccanti gli interessano. Ma le condizioni non potranno mai andare oltre i parametri che si è posto.