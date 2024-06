Un problema per la Juve: in quale stadio giocherà? Dopo aver lasciato Alessandria, aveva scelto il Pozzo di Biella, che la Biellese rivuole a gran voce

Sembrerebbe una “boutade”, ma non è così. Anche la Juventus, quella Next Gen di Montero appena inserita nel girone C, ha qualche difficoltà di stadio. La società bianconera aveva già annunciato il distacco da Alessandria e scelto il “Pozzo” di Biella. Uno stadio dove già si disputano le partite interne della Juventus Women. Ma qualche giorno fa anche la Biellese, che ha fatto domanda di riammissione in serie D, ha chiesto di tornare nel suo stadio, condizione essenziale per fare il campionato di quarta serie. A quel punto l'affollamento sarebbe eccessivo e non si sa davvero se in uno stadio possano coesistere tre squadre nei loro rispettivi campionati. Insomma c'è un problema in più da risolvere per la Juve Under 23 dopo che aveva chiesto di non scendere al sud e si è vista disattendere totalmente le sua volontà.