Benevento, ecco le nuove maglie La serata ancora sul tema dell'amore è prevista per sabato 13 luglio

Una nuova serata da cerchiare in rosso sul calendario: sabato 13 luglio. Al Ciro Vigorito, alle 20, ci sarà la presentazione dei kit gara per la nuova stagione. La gente dovrà essere spinta dalla curiosità di conoscere le nuove maglie, ma ci dovrà essere anche lo stimolo per vivere una serata di "carica" in vista della nuova stagione. Non è un caso che lunedì 15 la squadra partirà alla volta del ritiro di Roma.

Anche questa serata, come è accaduto per i nuovi abbonamenti, avrà un suo “claim”, una frase dedicata: “Se due sistemi interagiscono non possono più essere divisi”. Il riferimento è ovviamente alla squadra e ai suoi tifosi, la fonte è nientemeno che la fisica quantistica, che esplicita la cosiddetta formula di Dirac: “Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possono più essere descritti come due sistemi distinti, ma diventano una cosa sola. In altri termini, quello che accade a uno di loro continua ad influenzare l’altro, anche se questi sono distanti chilometri o anni luce». Non è un caso che questa formula viene chiamata anche “formula dell'amore”, che è il tema che acompagnerà tutta la stagione giallorossa.