Per Lamesta, Carli non molla la presa Trattativa difficile che richiede il massimo della pazienza: il Benevento ci lavora molto

(f.s.) Quelle di Manconi e di Lamesta sono state sempre due trattative convergenti, probabilmente le due su cui ha sempre fatto conto il Benevento. Il primo centravanti di movimento, uno dal gol facile, il secondo esterno di fascia destra, ma di piede sinistro, come va di questi tempi. Bravo non solo a lasciare avversari sul posto su quella corsia laterale, ma anche a convergere e avere subito il pallone su un sinistro micidiale con cui ha segnato gol da cineteca (non a caso uno dei suoi a Rimini è stato votato gol dell'anno...). Lamesta ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e il Benevento ha fatto un'offerta al giocatore alla luce del sole. Ovviamente ne ha fatta una anche al Rimini, che sotto questo aspetto è certamente vulnerabile. Un po' tardivamente la società biancorossa ha provato ad allungare il contratto al mancino torinese, che a quel punto si era però già promesso alla società giallorossa..Non l'ha presa benissimo il Rimini, che a quel punto si ritroverebbe in casa un giocatore che già a gennaio 2025 sarebbe svincolato. E allora ha rilanciato mettendo il giocatore sul mercato e scatenando una sorta di asta: chi offre di più lo prende. Carli sta continuando a lavorare con grande pazienza su una trattativa che facile non è, ma che conta sulla preferenza ormai acquisita da parte del giocatore. Un gioco di nervi, come abbiamo detto ieri. Un gioco che perderà chi si arrenderà per primo. E quello non sarà certo il Benevento, che vuole l'esterno mancino ad ogni costo.