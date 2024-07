Mercato in uscita. E' ufficiale, Kubica al Lublin In due stagioni in giallorosso poche presenze per lui

Ora è ufficiale anche la prima cessione per il Benevento: Krzysztof Kubica, centrocampista classe 2000, passa al Motor Lublin, massima divisione polacca, in prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo di Zywiec non è mai riuscito ad entrare nelle grazie dei tifosi giallorossi, che sono riusciti ad apprezzarne solo la correttezza. In due stagioni il centrocampista polacco è riuscito a totalizzare 14 gettoni in serie B e 11 presenze in serie C (una in Coppa), con un gol (di testa al Picerno). Da sottolineare che nella stagione precedente alla sua venuta nel Sannio il polacco aveva giocato ben 30 partite nella massima divisione della Polonia nelle file del Gornik segnato ben 9 gol. Per lui anche 3 presenze e un gol nella Nazionale Under 21 polacca.