Visite mediche, questa mattina c'è anche Manconi Oltre al neo acquisto, ci sono anche Agazzi e Pinato

Si continua con le visite mediche giornaliere e stamattina c'è una mezza sorpresa: si sapeva che Manconi non vedeva l'ora di conoscere Benevento e iniziare questa sua nuova avventura anche dal punto di vista logistico (cercare casa, conoscere la città...), ma forse nessuno si aspettava che già stamani si potesse sottoporre alle visite mediche. E invece è proprio così. Sarà lui l'osservato speciale di questa mattina, insieme ad altri due “senior” della scorsa stagione, Marco Pinato e Davide Agazzi. Ovviamente, per il nuovo acquisto della società giallorossa bisognerà attendere lunedì per l'ufficialità dell'operazione, quando apporrà la sua firma sulle carte del nuovo contratto. Come abbiamo già detto, si tratta di un accordo biennale con opzione per il terzo anno, legato soprattutto alla risalita in serie B. Le buone intenzioni ci sono tutte, bisogna solo attendere che vada tutto per il verso giusto nel prossimo difficile campionato di serie C.