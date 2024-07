Benevento, in arrivo anche Lamesta, re degli assist Bel colpo della società giallorossa che si dota di un esterno di grandi capacità tecniche e di corsa

(f.s.) Il Benevento ha dunque pronto anche il secondo colpo della stagione. Si chiama Davide Lamesta, torinese di Venaria Reale, 24 anni compiuti il 19 aprile, una stagione da incorniciare nelle file del Rimini con numeri di valore assoluto: 37 partite e 9 gol in campionato, 2 presenze nei play off, 5 in Coppa Italia con 2 gol (contro Cesena negli ottavi e Catania in semifinale). Un esterno destro di piede mancino di grande velocità e dal tiro preciso anche da fuori area, un top player per la categoria, capace di grandi prodezze, visto che il gol più bello dell'anno in Romagna lo ha fatto proprio lui (votato quello contro l'Olbia, ma in semifinale c'erano tre gol suoi, un record). Il Benevento ha vinto la concorrenza di molte altre società, perché è stato convincente dal primo momento, per prospettive e per concretezza. La società gli farà sottoscrivere nei prossimi giorni, dopo le visite, un contratto triennale che parte da una base di 110mila euro ed ha la possibilità di raggiungere cifre più cospicue in base ai bonus studiati appositamente.

Per lui nell'ultima stagione al Rimini non solo gol (i 9 in campionato e i due in Coppa), ma anche e soprattuto assist, di cui è stato il re indiscusso nel girone B di serie C nel quale ha raggiunto la quota cospicua di 13 (in A leader Dybala e Leao con 9). Un supporto prezioso per gli altri attaccanti della strega da Lanini a Perlingieri, da Starita all'ultimo arrivato Manconi. Un altro tassello di quell'attacco che dovrà dimenticare gli stenti dellos corso campionato e spingere la strega più in alto possibile.