Abbonamenti, ecco i numeri del sabato Giornata dedicata per lo più al mare o alle piscine

Il week end non fa rima con corsa all'abbonamento. Il sabato fa il minimo di prelazioni: appena 47 le tessere sottoscritte nel giorno che tanti hanno consacrato come quello da vivere al mare o in piscina. Le tessere di oggi sommate a quelle precedenti raggiungono il numero di 898. Lo ricordiamo, la fase di prelazione termina mercoledì 10. Dal giorno successivo la campaga sarà aperta a tutti, a vecchi e nuovi abbonati e soprattutto a chi vorrà aderire alle “promozioni” preparare dalla società.