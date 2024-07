Benevento, da domani allenamenti personalizzati Vi parteciperanno tutti gli elementi che si sono già sottoposti alle visite mediche

Allenamenti specifici e personalizzati. In attesa di partire per il ritiro, i giallorossi che si sono già sottoposti ai test medici, saranno da domani pomeriggio all'Imbriani per iniziare una sorta di pre-ritiro con esercizi diversi e personalizzati per ogni giocatore che sarà impegnato sul terreno di gioco. Vacanze dunque finite per tutti, o quasi, e già con la testa e il corpo immersi nella nuova avventura com mister Auteri. Gli allenamenti dureranno fino al giorno prima della partenza per il Mancini Park Hotel. Come detto si inizia domani pomeriggio, poi si va avanti sempre di mattina da martedì 9 fino a sabato 13 (in serata la presentazione delle nuove maglie griffate Nike). Ecco i giocatori che dovrebbero essere presenti agli allenamenti pre-ritiro suddivisi per ruoli.

PORTIERI: Paleari, Manfredini, Lucatelli, Nunziante, Esposito. DIFENSORI: Berra, Capellini, Meccariello, Tosca, Avolio, Viscardi, Sena. CENTROCAMPISTI: Rossi, Nardi, Prisco, Carfora, Talia, Pinato, Simonetti, Agazzi. ATTACCANTI: Lamesta, Lanini, Starita, Perlingieri, Manconi, Sorrentino.

Va detto che Manfredini si sottoporrà a visite mediche domani mattina e poi firmerà il rinnovo del contratto: non appena pronto dovrebbe aggregarsi al gruppo. Manconi, invece, si è già sottoposto a visite mediche, ma domani mattina è atteso per la firma sul contratto.

Le visite mediche ovviamente continueranno per quegli elementi che non le hanno ancora fatte (i prestiti di ritorno e qualche elemento che non rientra più nei piani) per tutta la prossima settimana.