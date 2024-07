Ecco Manconi, che vuole tornare in B con la Strega Firma e foto ufficiali per l'attaccante milanese: 51 gol complessivi negli ultimi 4 campionati

(frasan) Il benvenuto a Jacopo Manconi è sulla falsariga degli altri: le foto ufficiali, la sciarpetta giallorossa in bella vista e il volto soddisfatto e sorridente. E quella firma che lo immortala mentre sottoscrive il nuovo contratto con la strega (biennale fino al 30 giugno 2026, con opzione). Lui è il prototipo di centravanti che piace a Gaetano Auteri: risoluto in area, pratico come pochi anche prima dei sedici metri, disposto al sacrificio per essere al servizio della squadra.

Strano finora il cammino calcistico del milanese Jacopo (Vizzolo Predabissi,24 aprile1994), che nasce con le stimmate del campione, veste la maglietta azzurra dell'Under 21, incassa i commenti entusiasti degli addetti ai lavori che lo avvicinano a Berardi del Sassuolo. Ma è giovane e cambia un florilegio di squadre, tanto che la continuità diventa una chimera da inseguire.

Il bottino più cospicuo negli ultimi anni quello alla Giana Erminio da gennaio a giugno del 2020, dove non è neanche fortunato, perchè il torneo improvvisamente si blocca con l'incedere del Covid: fa in tempo a segnare 5 gol in 6 partite di campionato in meno di un paio di mesi, sono quelli che precedono la conclusione anticipata della serie C.

Prima ancora perfomances in brevi spezzoni di stagione, come nel 2016-17, iniziata in Lega Pro con 6 gol in 20 partite nella Reggiana, e completata in serie B da gennaio al Trapani con 15 partite e 4 gol. Frammenti da bomber, ma all'Albinoleffe, dove finisce nel 2020-21 cambia il vento: al primo anno segna 18 gol in 43 partite: 15 in campionato, 3 nei play off. L'anno successivo va ancora in doppia cifra nella squadra seriana: 15 gol in 29 partite. Nel 2022-23 concede il tris: 35 partite, 14 gol (play off compresi). In totale 47 gol in tre stagioni consecutive, ovvio che aprano gli occhi le squadre di B. Lo fa il Modena e l'inizio del 23-24 è scoppiettante: un gol in coppa Italia a Marassi, tre in campionato fino a dicembre. Poi quell'antipatica infezione che ne frena gli slanci. Così ora torna in C col Benevento e ci riprova: stavolta non sarà solo in avanti e l'obiettivo non sarà quello di un campionato senza grilli per la testa, anzi... Si cambia registro ed i gol di Manconi questa volta varranno oro.