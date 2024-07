Inizio settimana, gli abbonamenti tornano a salire Dopo i due giorni fiacchi del week end la cifra totale torna a ingrossarsi

Dopo una giornata, quella di domenica, pressochè interlocutoria, sono tornate a crescere le tessere d'abbonamento sottoscritte. Alle 18,30 di questo pomeriggio gli sportivi giallorossi avevano acquistato altre 103 tessere, che portano la cifra totale a 2.297. Già un ottimo numero, che ha però ampi margini di miglioramento: oggi si conosce anche il tempo che rimane a disposizione per fare l'abbonamento che è legato alla prima casalinga della squadra di Auteri. Il calendario ha sentenziato che il 25 di agosto (o il giorno precedente o quello successivo che sarà scelto per le esigenze televisive) inizierà il campionato di serie C e il Benevento ospiterà al Vigorito la Cavese: ragione per cui ci sono almeno 40 giorni per acquistare l'abbonamento, campagna che termonerà il giorno precedente della partita casalinga in programma. C'è dunque la possibilità di raggiungere una cifra cospicua che serva per ulteriore stimolo alla squadra per fare bene.