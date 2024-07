La campagna abbonamenti continua a buoni ritmi Anche oggi oltre ottanta tessere sottoscritte dai tifosi giallorossi

Altre 80 tessere sottoscritte in questo caldissimo 16 luglio che porta il numero complessivo di abbonamenti acquistati a 2.377. Una lieve flessioni rispetto a lunedì (103), ma in ogni caso una vendita costante che può portare al 25 di agosto ad una cifra di tutto riclievo. Come è noto il campionato inizierà proprio nel week end del 25 agosto e la campagna terminerà 24 ore prima della discesa in campo del Benevento contro la Cavese. L'aritmetica dunque suggerisce che ci sono almeno altri 40 giorni per acquistare l'abbonamento e raggiungere una quota di assoluta importanza.