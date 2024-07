Koutsoupias, si continua a lavorare: definizione tra stasera e domani Il Benevento non vuole contropartite, si può optare sul prestito con obbligo di riscatto

La trattativa per Ilias Koutsoupias al Catanzaro va avanti e promette di andare in porto molto presto, addirittura tra stasera e domani. Il nodo è la formula della cessione: il Benevento vuole monetizzare, visto che il greco costò un milione quando lo prelevò dalla Virtus Entella e dunque in bilancio c'è ancora una voce importante relativa al centrocampista. Il Catanzaro però da parte sua prova a risparmiare qualcosa, tanto che aveva proposto una contropartita tecnica (Curcio) per abbassare il costo del cartellino del giocatore greco. Ma il Benevento non ha alcuna intenzione di accettare contropartite ed è solo questo l'ostacolo da superare nella trattativa. Tanto che dalla Calabria rilanciano con una nuova formula, quella del prestito con obbligo di riscatto e percentuale sulla eventuale futura rivendita. In qualche maniera, l'affare si farà: lo vogliono tutti, giocatore, le due società e lo staff tecnico del Catanzaro (Caserta e il diesse Polito). L'annuncio sembra davvero imminente.

Difficile invece capire quali destinazioni possano prendere Bolsius, Marotta e Benedetti. Per tutti rimbalzano solo voci (per di più messe in giro dagli agenti), ma di concreto non c'è ancora nulla.