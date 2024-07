Benevento, per Paleari c'è una squadra di serie A Carli sarebbe vicino alla cessione del forte portiere lombardo

Marcello Carli continua senza sosta il suo lavoro per rifinire al meglio l'inquadratura del Benevento. E' ovviamente il momento delle cessioni, che renderanno la squadra giallorossa più idonea al duro campionato di serie C. L'ultima trattativa riguarda Alberto Paleari, il portiere di Giussano, a cui la società non ha creduto di dover rinnovare ulteriormente il contratto (in scadenza nel 2025). Ebbene per il portierone lombardo è vicina una sistemazione di grande suggestione, in serie A nel Torino. La squadra granata ha in forza oltre all'esperto Milinkovic Savic, tre giovani: Gemello e popa del 2000 e Passador del 2003. Dunque un portiere esperto che faccia da “ombra” a Milinkovic serve alla squadra di Vanoli. Paleari, lo ricordiamo, ha 31 anni e in carriera ha fatto segnare ben 164 partite in B (oltre cento col Benevento) e tre in serie A con la maglia del Genoa.

La trattativa è bene avviata, si spera di poterla concludere presto.