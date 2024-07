Benevento, si torna a sudare: prima della seduta i test BIA Servono per la misurazione della massa grassa e di quella magra

Mezza giornata di riposo è già abbondantemente alle spalle. Si torna come di prassi alle due sedute giornaliere. Questa mattina la squadra si è ritrovata ancor prima dell'inizio dell'allenamento, per sottoporsi al test BIA. Cos'è il test BIA? La BIA, o bioimpedenziometria, è la più innovativa tra le tecniche “non invasive” di valutazione della composizione corporea e di distribuzione dei fluidi corporei. È un esame di tipo bioelettrico, rapido e non invasivo, che utilizza un’apparecchiatura elettronica e un sofisticato software. Viene utilizzato in parole semplici per quantificare le percentuali di massa grassa e di massa magra del corpo. Si basa sull'assunto che la massa magra è mediamente costituita dal 73% di acqua.

Oggi presente nel ritiro romano del Mancini, oltre al medico sociale Franco De Cicco, anche la nutrizionista, la dotoressa Elettra Agovino, e il podologo Antonio Tizzanino.

Dopo i test, la colazione delle 8,40, e alle 9,30 in piunto è iniziata la seduta di allenamento vera e propria. Siamo alla vigilia della prima amichevole della stagione contro il San Giorgio del Sannio neo promosso in Prima categoria. Già in mattinata ci sono state le prime partitelle, nel pomeriggio certamente le esercitazioni tattiche per il primo undici da mandare in campo. Il pallone è già diventato protagonista degli allenamenti giallorossi.

Nella foto di Taddeo, un momento della mattinata sul campo 1 del Mancini: il velocissimo Lamesta contrastato a stento da Talia