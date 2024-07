Coppa Italia: cambia l'orario di Benevento-Taranto La partita si sarebbe dovuta giocare domenica 11 agosto alle 21

Cambia l'orario della prima partita di Coppa Italia tra Benevento e Taranto, fissata inizialmente per le 21. Al Vigorito si giocherà un'ora prima, vale a dire alle 20,00. La sfida fa parte del Gruppo 4. Il regolamento prevede in caso di parità al 90' due tempi supplementari. In caso di ulteriore parità i calci di rigore. La squadra che riuscirà ad avere la meglio se la vedrà la settimana successiva con la vincente di Potenza-Cerignola.

Nella foto la partita dello scorso campionato tra Benevento e Taranto: il gol di Ferrante