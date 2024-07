Preparazione Benevento, inizia il secondo step Tra quattro giorni l'impegnativa amichevole sul campo del Roma City dell'ex Battisti

Si torna a lavorare a a sudare sul terreno del Mancini. Dopo 24 ore di riposo, le prime concesse da Auteri in questa fase iniziale del ritiro, i giallorossi sono tornati già stamattina a lavorare duramente agli ordini del tecnico di Floridia e del suo staff e sotto lo sguardo amorevole del presidente Vigorito tornato ieri sera in ritiro dopo aver assistito domenica all'allenamento congiunto dei giallorossi con il San Giorgio del Sannio. L'incedere non è molto diverso dai giorni scorsi: sveglia alle 7,20, colazione alle 8,10, in campo alle 9,00. Dopo le fatiche del mattino, il pranzo è per le 12,30.

Nel pomeriggio la seconda seduta con inizio alle 17,30. Cena alle 20,30, alle 23 ritorno in camera.

ROMA CITY. Il prossimo step è l'amichevole di domenica pomeriggio con il Roma City, che ha iniziato la preparazione proprio in questi giorni ed ha dichiarato le sue ambizioni tramite una bella intervista del suo direttore generale Danilo Mariani. La squadra capitolina che vuole iniziare un programma fatto di giovani interessanti, è allenata da Agenore Maurizi, incontrato in tante occasioni anche dal Benevento in passato, ed ha nelle sue fila anche giocatori di grande esperienza, come Alessandro Marchi, 35 anni, 40 in B con Rimini e Piacenza, 276 in C, tra gli altri con Catanzaro, Frosinone e Cremonese. O come Gianmarco Piccioni, esperienza ventennale in C, ma anche all'estero a Malta, in Bulgaria e Romania. Il direttore sportivo della Roma City è una vecchia conoscenza della strega, quell'Alessandro Battisti, che ha vestito la maglia giallorossa dal '95 al '97.

Nella foto Taddeo il saluto del presidente Vigorito al giovane portiere Esposito, classe 2005