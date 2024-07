Abbonamenti, la media vendite è sempre la stessa Movimento lento, ma costante: ci si avvicina a quota tremila

Non ci sono grandi spostamenti nella media di tessere vendute ogni giorno. Oggi, in ogni caso, è stato sottoscritto qualche abbonamento in più della giornata di ieri: in tutto 56 tessere.

Sommate a quelle già sottoscritte, il totale fa 2.714. E' un movimento sicuramente lento, ma continuo. Non ci si è mai fermati e si va avanti, in attesa di un'impennata che conduca a un numero più importante. I giorni disponibili si sono ridotti a 32, ma sono ancora tanti per poter arrivare ad un totale più avvincente.