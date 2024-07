Abbonamenti, andamento lento Non c'è alcuna impennata, ancora lontano il limite dello corso anno di 3.740 tessere

38 tessere lunedì, 35 oggi 30 luglio. La campagna abbonamenti in questo momento segna il passo, non c'è un'impennata, complice il clima vacanziero tra fine luglio e inizio agosto. Il numero complessivo di abbonamenti sottoscritto passa a 2.870, sempre poco lontano da quota tremila. Ricordiamo che l'anno scorso furono sottoscritti 3.740 abbonamenti, c'è dunque tempo per superare almeno quella quota.