La Juventus Next Gen giocherà a Biella Nessun rispescaggio per la Biellese in D, via libera alla squadra bianconera

La Juventus Next Genquasi sicuramente giocherà le sue partite casalinghe di Serie C allo StadioLa Marmora-Pozzo di Biella e non più al Moccagatta di Alessandria.

LaBiellese, infatti, non è stata ripescata inSerie D e questo fatto lascia spazio alla squadra di Montero. Non sarebbe una novità assoluta per il mondo Juve, visto che allo stadio di Biella ha giocato laJuventus Women.

Intanto la squadra bianconera ha preso dall'Argentina (dall'Estudiantes, nello specifico) un nuovo rinforzo: stiamo parlando di Juan Ignacio Quattrocchi, classe 2004 che è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen con la quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Mancino, per Quattrocchi si tratta della prima esperienza in Europa, lontano dal suo Paese di origine. Sono diversi i ruoli che può ricoprire Juan: da trequartista a seconda punta, ma anche agendo sull’esterno d’attacco, preferibilmente partendo da destra.

Nella foto l'ultimo gioiellino "pescato" dalla Juventus NG nell'Estudiantes, Quattrocchi