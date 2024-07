Marotta, ufficiale la rescissione col Benevento Il centravanti napoletano si era alla Puteolana in serie D

(f.s.) Sveste la maglia giallorossa per la terza volta nella sua carriera, lo fa a malincuore come sempre, ma si rifarà continuando a vivere l'atmosfera del Sannio, che ha scelto come sua dimora insieme alla sua famiglia. Alessandro Marotta ha scelto di continuare a giocare, lo farà in serie D alla corte della Puteolana: l'altra volta abbiamo scherzato col suo soprannome, un “Diablo” alla corte dei “Diavoli rossi”, dopo aver dato tutto se stesso alla Strega giallorossa. Una favola ricca di simboli che descrive il temperamento di un attaccante che nonostante i 38 anni è capace ancora di portare scompiglio in ogni difesa avversaria. Ora c'è anche l'ufficialità: il Benevento ha reso noto di aver rescisso il contratto che legava il centravanti del “quartieri spanoli” alla strega, cosìcchè Alessandro sveste la maglia giallorossa e indossa quella granata della Puteolana. Augurargli il meglio è il minimo che si possa fare.

Nella foto la sera con la Juve Stabia e il simbolo delle cento partite in giallorosso