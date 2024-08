Benevento, domani Carli incontra Tosca Ci sono buone possibilità che tutto vada a posto

Il “caso Tosca” potrebbe risolversi nella classica “tempesta in un bicchier d'acqua”. Il mancino rumeno domenica non ha preso parte alla sfida con la Roma Primavera. Per un affaticamento, hanno detto in molti. In verità Auteri questa tesi l'ha subito smentita: “No, niente affaticamento. Tosca deve solo decidere cosa fare. Noi lo aspettiamo”. E allora la porta del Benevento è più che aperta ed è evidente che la soluzione sia dietro l'angolo. Domani alla ripresa degli allenamenti Carli parlerà con il mancino di Alexandria e ha buone sensazioni di poter trovare subito l'accordo definitivo. Non resta che attendere.