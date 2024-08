Benevento già concentrato per l'esordio in Coppa Oggi doppia seduta, domani si replica solo di pomeriggio

Prosegue senza intoppi la preparazione della squadra giallorossa in vista della prima partita ufficiale della stagione contro il Taranto di domenica sera (ore 20). Oggi Auteri ha fatto sostenere ai suoi una doppia seduta di allenamento.

Il gruppo, come abbiamo detto ieri, si è ingrossato di 4 unità (Acampora, Viviani, Benedetti, Alfieri), che però fanno, come è normale, sedute differenziate.

Gli altri tutti a sudare e a lavorare sodo in vista dell'esordio in Coppa Italia. Un esordio a cui mancheranno certamente Simonetti e Agazzi, che stanno rifinendo il lavoro con lo staff medico prima di essere messi a disposizione di don Gaetano. Per l'ex Ancona si spera che già la prossima settimana possa essere quella buona, il lavoro procede bene e non c'er motivo per affrettarlo. Una settimana in più per Agazzi, che dovrebbe aggregarsi dopo il 18.

Ovvio, che c'è sempre l'anomalia del mercato aperto anche dopo la prima partita di campionato. E' un dettaglio a cui s'è fatta l'abitudine, ma appare scontato che fino all'ultimo sul piano degli affari di mercato possa sempre accadere qualcosa.

In tema di preparazione domani è prevista una sola sessione di allenamento nel pomeriggio (17,45), mentre sabato si torna a lavorare di mattina (9,30). Alle 19 di sabato la rituale partenza per il ritiro dell'Hotel Europa Villa il Sogno di Venticano. Prevista anche una seduta domenica mattina all'Antistadio Imbriani.