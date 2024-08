Benevento, domani esordio un po' in sordina Taranto ai minimi termini, bisognerà attendere per un test più probante

E' fin troppo chiaro che il Taranto abbia tanto a cui pensare in questa vigilia di Coppa Italia al Vigorito, tranne che alla partita stessa. La squadra, ormai commissariata dal direttore Lucchesi, guarda al campionato, provando ad affrontarlo nella migliore maniera possibile. Questo esordio lo stesso Lucchesi lo ha definito un “dramma sportivo” e certo non può badare a chi sarà deputato a giocare nello stadio beneventano. Le ultime separazioni si riferiscono al difensore Riggio, passato al Potenza, a De Marchi, che si è svincolato, ad Enrici, che è ormai prossimo ad accasarsi ad Avellino. Una “fuga” generale che fa capire che, con ogni probabilità, nessun elemento “over” accetterà di giocare una partita così, in cui ha tutto da perdere e nulla da guadagnare.

Il Benevento, da parte sua, deve pensarci il meno possibile. Per i giallorossi è la prima partita ufficiale davanti al pubblico amico, che, dopo tutte queste notizie provenienti dalla città dei due mari, non sarà certo numerosissimo. Siamo all'11 agosto, il caldo è insopportabile e la gente è per lo più a mare o nei luoghi di vacanza. Non a caso ieri sera i tagliandi staccati per questa prima di Coppa Italia erano appena 686. Ce n'erano anche 19 ospiti, decisamente coraggiosi e legati ai propri colosi oltre ogni situazione contingente.

Ovvio che tutte queste considerazioni ad Auteri (questo pomeriggio in conferenza stampa) non interesseranno neanche un po'. Lui in questo momento ha come obiettivo la crescita della squadra, di quella che già contro la Roma Primavera ha dato un saggio di ciò che sa e può fare.

Non si scopre certo l'acqua calda se si prevede che in campo scenderanno gli undici del primo tempo della partita con i giovani capitolini. Può esserci spazio nella ripresa per più di un ragazzo della Primavera (Sena, Prisco, Ciurleo), oltre che per Perlingieri, che è tornato in gruppo ed è nuovamente disponibile.

Non sarà l'esordio insidioso che ci si aspettava, ma sarà ugualmente un buon allenamento in vista del secondo turno programmato per domenica 18 agosto contro la vincente di Potenza-Audace Cerignola (in programma stasera). Un test che si preannuncia già più probante ad una settimana dalla partenza del nuovo campionato.

Nella foto Biagio Meccariello