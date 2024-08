Benevento, anche per Carfora stop di 20 giorni Il giovane giallorosso ha riportato la frattura del dito mignolo del piede sinistro. Bene Simonetti

Quando si dice che i guai non vengono mai da soli... La sfida di domenica col Taranto ha fatto segnare anche un altro infortunio, meno grave di quello di Nardi, ma ugualmente da non sottovalutare. Tutti hanno visto il giovane Carfora uscire zoppicante dal campo al termine della partita: ebbene il ragazzo napoletano, che Auteri sta provando a modellare a centrocampo (è un'autentica moria in questo settore...), ha subito una piccola frattura al dito “mignolo” del piede sinistro. Per lui almeno una ventina di giorni di stop.

Le notizie buone.

Per fortuna alle cattive notizie si aggiungono anche quelle buone. Simonetti, che pure in forza allo staff medico ha svolto una preparazione quasi simile agli altri suoi compagni, è pronto per riprendere un posto nel gruppo. E tra questi ci sarà anche Davide Agazzi, che sarà ancora attenzionato dallo staff medico, ma riprenderà a correre con gli altri.