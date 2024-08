Catania-Benevento alle 21,15: c'è la diretta Rai Si sarebbe dovuto giocare alle 20,45 lunedì 2 settembre

Lunedì 2 settembre Catania-Benevento andrà in scena alle 21,15 per esigenze televisive, invece che alle 20,45. Lo ha comunicato la Lega Pro in cui ha ufficializzato le dirette della Rai. Alla prima giornata lunedì 26 agosto toccherà a Crotone-Team Altamura (20,30). Di seguito andranno in diregtta Rai Virtus Entella-Ascoli (3a giornata), Latina-Foggia (4a), Pescara-Perugia (5a), Feralpi Salò-Giana Erminio (6a), Picerno-Messina (7a).