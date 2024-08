Un ingegnere piemontese dirige Benevento-Potenza di Coppa Gabriele Restando della sezione di Ivrea a solo 32 anni

Sarà il terzo anno Gabriele Restaldo di Ivrea a dirigere domenica sera (ore 21) la sfida di Coppa Italia tra Benevento e Potenza. Restaldo, ingegnere 32enne di Borgomasino in provincia di Torino, ma appartenente alla sezione di Ivrea, ha diretto finora 22 partite nel campionato di serie C con 8 vittorie delle squadre di casa, 10 pareggi e 4 successi in trasferta. 4 i rigori decretati, 3 le espulsioni comminate.

A Benevento sarà coadiuvato da Paolo Cozzuto di Formia e Giuseppe Bosco di Lanciano. Quarto ufficiale Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.