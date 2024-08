Benevento-Cavese, comunicati i prezzi dei biglietti La Curva Sud costerà 9 euro, 12 i distinti

In attesa delle decisioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e degli Organi preposti. sono disponibili i prezzi dei tagliandi per la prima giornata di Serie C Now Benevento-Cavese, in programma il giorno 26 agosto alle ore 20:45.

Ecco i prezzi stabiliti dalla società. Curva Sud: 9 € (Baby 0-5: 1 €. Junior 6-10: 2 €); Curva Nord: 9 € (Baby 0-5: 1 €. Junior 6-10: 2 €); Distinti: 12 € (Baby 0-5: 1 €. Junior 6-10: 2 €); Tribuna inferiore: 17 € (Baby 0-5: 1 €. Junior 6-10: 2 €); Tribuna superiore scoperta: 17 € (Baby 0-5: 1 €. Junior 6-10: 2 €); Tribuna superiore coperta 24 € (Baby 0-5: 1 €. Junior 6-10: 2 €); Tribuna centrale 50 €; Settore ospiti 9 €.

NB: I PREZZI NON SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA e quindi sono da prevedere ulteriori costi aggiuntivi pari a 2,00€