Nardi, intervento riuscito: domani sarà già dimesso Oltre al legamento è stato suturata anche una piccola lesione del menisco mediale

E' appena terminato l'intervento a cui si è sottoposto Filippo Nardi in una clinica di Bologna da parte del dottor Lo Presti, dirigente medico del Rizzoli. Come era stato anticipato nei giorni scorsi è stato ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio destro e nel contempo suturata una picola lesione del menisco mediale. L'intervento è perfettamente riuscito e già domani, se non ci saranno complicazioni, sarà dimesso. Tra qualche giorno inizierà anche la fisioterapia.