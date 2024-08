Abbonamenti, superata la quota dello scorso anno Anche oggi sono state sottoscritte 61 tessere, raggiunta la cifra di 3.741

Ne servivano 60 per superare la quota dello scorso anno: bè, i tifosi hanno voluto “esagerare”, perchè in un solo giorno hanno sottoscritto altri 61 tessere d'abbonamento e hanno toccato quota 3.741. Insomma a 5 giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti, è arrivato la soddisfazione di scavallare la cifra fatta segnare lo scorso anno che era appunto di 3.740. Si fermassero qui ci sarebbe già un abbonamento oin più, ma la campagna si chiude alle 23,59 di domenica 25. Insomma c'è ancora tempo per migliorare ulteriormente il vecchio dato. E' indubbio che il risultato sia ampiamente soddisfacente.