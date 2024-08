Benevento, è l'ora delle scelte A due giorni dall'esordio Auteri dovrà decidere chi utilizzare a centrocampo

Allenamento alle 17,45, è l'ultimo pomeridiano della settimana. Domani la seduta è prevista di mattina (9,30), prima che la truppa giallorossa si trasferisca a Venticano. Lunedì mattina è fissata anche una rifinitura.

Siamo più o meno alla sintesi del lavoro settimanale. E' inutile girarci intorno: Auteri dovrà un po' arrangiarsi a centrocampo, dove la conta non sarà solo riservata agli eventuali assenti, ma a chi in questi giorni ha accelerato i tempi della preparazione per migliorare la propria condizione fisica. Il tecnico di Floridia ha monitorato con occhi avidi i progressi di Viviani e Acampora, ma negli ultimi due giorni si è dovuto accontentare di vedere all'opera solo il trequartista napoletano, perchè il mediamo bresciano si è fermato per un attacco febbrile. Bisogna dire che Acampora ha mostrato di poter reggere un po' di partita vera, per cui il tecnico lo terrà certamente in considerazione. Bisogna verificare quali siano le condizioni di Viviani, che sembrava essere inizialmente in vantaggio sul compagno di squadra, ma lo stop per la febbre non lo aiuterà.

Gli altri sotto osservazione hanno lasciato buona impressione. A cominciare da Simonetti, che lo staff medico ha preservato dopo la visita al Rizzoli, facendogli seguire un programma specifico di recupero ed ha riconsegnato ad Auteri in condizioni fisiche più che accettabili. E' evidente che il reparto più in sofferenza rimane il centrocampo, che deve fare a meno di Nardi, Agazzi (in lista di sbarco) e anche di Carfora, utllizzato finora dal tecnico proprio a centrocampo.

Tra i recuperi lampo bene anche Capellini, che ha superato il lieve problema di labirintite, così come gli attaccanti, soprattutto Lanini, apparsi tutti avviati verso la migliore condizione.

Anche il nuovo arrivato Ferrara non ha mostrato “deficit fisici” ed è pronto ad esordire contro la Cavese. E' prematuro azzardare un undici iniziale, ma alla fine con qualche accorgimento a centrocampo, la formazione che scenderà in campo non dovrebbe essere delle peggiori.

Nel frattempo al “Lamberti” c'è stata la presentazione della nuova squadra cavese ai tifosi. Una squadra molto giovane, in cui gli unici più esperti sono gli ex irpini Rizzo e Pezzella, l'ex Arzignano, Piana, il centrocampista Fornito e il bomber Fella, transitato ultimamente tra Palermo e Latina.