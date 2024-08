Mercato: Carli domani sera a Milano Capitolo infortuni: si teme una lieve distrazione muscolare per Tosca

Ormai è diventata consuetudine quella di fare un allenamento di scarico nella giornata dopo la partita e consentirsi una pausa il giorno dopo. Il Benevento questa mattina si è allenato all'Imbriani (ovviamente quelli che non hanno giocato... o sono stati in campo per pochi minuti), mentre domani riposerà. D'altra parte anche la prossima partita inn casa del Catania si gioca di lunedì (2 settembre, ore 21,15) e quindi da mercoledì sarà possibile riprendere regolarmente la preparazione per la sfida del Cibali.

Tra quelli che si sono allenati c'era anche Perlingieri che era uscito abbastanza dolorante alla spalla infortunata in ritiro. Il ragazzo di Torre Annunziata ha lavorato senza batter ciglio, ma è evidente che lo staff medico lo terrà monitorato. Fermo invece Alin Tosca, uscito al 20' del primo tempo contro la Cavese. Il rumeno sarà sotto osservazione, è evidente che si teme possa essere una lieve distrazione all'adduttore. Il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni.

Sul tema mercato Marcello Carli partirà alla volta di Milano domani sera. La sessione estiva si chiude venerdì 30 agosto a mezzanotte. Teatro degli ultimi colpi di mercato sarà l’Hotel Sheraton Milan San Siro. Dopo la chiusura del mercato le squadre non potranno tesserare più giocatori, eccezion fatta per gli svincolati che potranno spostarsi senza paletti.