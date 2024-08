Abbonamenti, frenata d'attesa Poche tessere sottoscritte in questo mercoledì di fine agosto

Dal massimo al minimo giornaliero. Questo 28 di agosto ha fatto registrare appena 3 tessere d'abbonamento vendute. In fondo si poteva anche attendere che ci fosse una sorta di stop nelle vendite: le 4.431 tessere sottoscritte finora sono un numero considerevole. Perchè ci sia un'ulteriore impennata bisognerà probabilmente attendere gli esiti della “missione” milanese di Carli. Solo dopo potremo sapere se c'è ancora voglia di fidelizzarsi o non c'è più spazi per nuovi abbonamenti.