Benevento, doppio colpo: esterno offensivo e terzino destro Presi Oukhadda e Borrello, domani la firma

Il viaggio di Carli a Milano ha portato i suoi frutti. Il Benevento ha messo le mani sul terzino destro e sull' esterno offensivo. Domani ci sarà la firma sia per Oukhadda del Modena, classe 99, che andrà ad alternarsi a Berra (prestito con diritto di riscatto), che per Borrello del Monopoli, il sostituto di Lamesta (arriverà a titolo definitivo). Erano i due profili che il club di via Santa Colomba cercava per poter completare il mosaico. Entrambi i giocatori domani saranno in città .