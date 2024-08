Benevento, ceduto anche Alfieri: torna a Recanati Vi ha militato già due anni fa, ora la società marchigiana milita in serie D

Benevento operativo fino all'ultimo minuto, quando Carli ha ceduto in prestito alla Recanatese, che quest'anno milita in serie D, il centrocampista giallorosso Vincenzo Alfieri, classe 2002. Recanati è stato il trampolino di lancio per alcuni dei giallorossi della “cantera”, da Veltri a Prisco, oltre che essere la società in cui ha militato lo stesso Alfieri nel 22-23. L'anno scorso dopo l'inizio a Benevento (2 presenze appena) fu ceduto in prestito al Renate.