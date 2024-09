Benevento, questo pomeriggio seduta a porte aperte La squadra ha già sostenuto un allenamento questa mattina

Dopo il martedì di riposo, il Benevento ha ricominciato con una “doppia”. C'è da preparare la sfida al San Nicola contro l'Altamura e non si può sbagliare nulla. I pugliesi sono ancora a quota zero in classifica dopo 3 partite e, ribadendo la fiducia al tecnico Di Donato, hanno anche sottolineato di aver assoluto bisogno di muovere la classifica.

Il Benevento, reduce dall'esaltante vittoria contro il Potenza, deve solo monitorare la condizione di alcuni suoi elementi che sono reduci da infortuni: dopo la seduta di questa mattina, la squadra torna in campo nel pomeriggio, sempre all'Antistadio, alle 16,45.

La seduta, come annunciato, sarà a porte aperte e gli sportivi che vorranno esserci potranno rendersi conto di persona della condizione complessiva della squadra in vista della partita di Bari.

Sotto osservazione i due difensori Tosca e Meccariello, il centrocampista Agazzi, ormai reintegrato nell'organico. Restano per ora fuori gioco Borello, che deve smaltire la distrazione di primo grado, e forse Pinato, che sta seguendo un percorso personalizzato per la sofferenza pubica. E' possibile che Auteri tenda a percorrere lo stesso solco tracciato contro il Potenza (4-2-1-3), fermo restando che ha tante altre frecce al suo arco e può consentirsi anche piccole modifiche nell'assetto. L'Altamura, per la cronaca, ha utilizzato nell'ultima partita contro il Sorrento il modulo 4-1-4-1.