E il tecnico ne convoca 24 per la trasferta di Bari Al rientro Meccariello e Agazzi, out gli infortunati Pinato e Borello

Al termine della seduta di allenamento odierna, Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 4^ giornata del campionato di Serie C Now, Team Altamura-Benevento. Rispetto a domenica scorsa ci sono le “novità” di Meccariello e Agazzi, che rientrano in gruppo. Ne escono due ragazzi della Primavera, Avolio e Ciurleo.. Ovviamente sono assenti gli infortunati Borello e Pinato.



PORTIERI



12 Manfredini Nicolò

1 Nunziante Alessandro

68 Lucatelli Igor



DIFENSORI



20 Berra Filippo

96 Capellini Riccardo

32 Ferrara Antonio

6 Meccariello Biagio

27 Oukhadda Shady

3 Sena Francesco Pio

13 Tosca Alin

5 Veltri Angelo

25 Viscardi Angelo



CENTROCAMPISTI



17 Acampora Gennaro

21 Agazzi Davide

4 Prisco Antonio

18 Simonetti Pier Luigi

38 Talia Angelo

24 Viviani Mattia



ATTACCANTI



35 Carfora Lorenzo

73 Lamesta Davide

10 Lanini Eric

9 Manconi Jacopo

33 Perlingieri Mario

7 Starita Ernesto