Polizia municipale Benevento: formazione europea Cepol e Sisfor + Tale traguardo rafforza ulteriormente il percorso di crescita professionale del personale

La Polizia Municipale di Benevento compie un importante passo avanti sul fronte della formazione e della professionalizzazione: il Corpo ha ottenuto l’accreditamento presso CEPOL, l’Agenzia dell’Unione Europea per la formazione delle forze di polizia, e l’accreditamento SISFOR+, il sistema nazionale del Ministero dell’Interno per la formazione delle forze dell'ordine.

Tale traguardo rafforza ulteriormente il percorso di crescita professionale del personale, inserendo la Polizia Municipale di Benevento nei principali circuiti, europeo e nazionale, dell’addestramento avanzato.

«Gli accreditamenti CEPOL e SISFOR+ rappresentano un risultato significativo per il nostro Corpo», sottolinea il Comandante Giuseppe Vecchio. «Si affiancano alla eccellente formazione offerta dalla Scuola Regionale della Regione Campania e confermano l’attenzione costante alla qualità, all’aggiornamento professionale e all’innovazione, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficace e moderno alla comunità».

Grazie a CEPOL, gli operatori della Polizia Municipale potranno confrontarsi con esperienze e modelli operativi internazionali, mentre l’accreditamento SISFOR+ permetterà agli operatori di seguire percorsi formativi all'avanguardia a distanza. Il quadro formativo complessivo, consente di rafforzare competenze strategiche in ambiti fondamentali per la sicurezza urbana, la prevenzione e il contrasto ai fenomeni illeciti, l’innovazione tecnologica e la cooperazione istituzionale.

Un traguardo che conferma l’impegno del Comando e dell’Amministrazione comunale nel promuovere una Polizia Municipale qualificata, dinamica e allineata alle migliori pratiche europee e nazionali, a beneficio diretto della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini.