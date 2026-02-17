Benevento, Jerradi e De Benedetto convocati nella Rappresentativa di Serie C I giallorossi saranno impegnati in un test amichevole contro il Monza

Importante convocazione per Jerradi e De Benedetto. I due giovani calciatori giallorossi, che militano nella formazione under 17 allenata da Schiavi, sono stati selezionati dal Commissario Tecnico Arrigoni nella Rappresentativa di Serie C. La convocazione riguarda il match amichevole di domani, 18 febbraio, quando è in programma il test amichevole contro la formazione under 17 del Monza. Il confronto si giocherà nel centro sportivo dei brianzoli, a Monzello.

Rappresentativa Serie C, i convocati

Portieri: Lavezzi Filippo (Pergolettese), Lini Andrea (Giana Erminio);

difensori: Cannavò Andrea (Union Brescia), Ferrarese Francesco (Salernitana), Iacobucci Stefano (Pineto), Jerradi Mohamed (Benevento), Manzoni Francesco (Giana Erminio), Romoli Alessandro (Arezzo);

centrocampisti: Casalini Rosario (Sorrento), Fontana Mattia (Vicenza), Francia Domenico (Guidonia Montecelio), Isgrò Andrea (Albinoleffe), Lombardo Rosario (Trapani), Palomba Mattia (Latina), Quaglino Patrick (Pro Vercelli), Silvetti Gian Piero (Torres), Simonelli Thomas (Albinoleffe);

attaccanti: Balzan Mattia (Vicenza), De Benedetto Francesco (Benevento), Kroni Francesco (Arezzo), Pupo Ivan (Lecco), Russo Nicola (Sorrento).